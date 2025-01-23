Владельцев iPhone предупредили о риске потери денег в Новосибирской области

В Новосибирске владельцы iPhone могут потерять деньги со своих счетов из-за распространения поддельных банковских приложений. Эти приложения могут быть установлены на любой смартфон, но особую угрозу они представляют для пользователей iPhone, поскольку на этих устройствах есть ограничения на загрузку оригинальных версий приложений.

Об этой опасности предупредили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Они отметили, что отличить поддельное приложение от настоящего может быть сложно. Одним из главных признаков фейка является небольшое количество отзывов, особенно негативных. Также стоит обратить внимание на оформление приложения: названия в таких приложениях часто указаны с ошибками.

Установив поддельное приложение, пользователь может предоставить мошенникам данные своих банковских карт. Кроме того, такие приложения могут передавать аферистам всю информацию, которая хранится на iPhone.

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