Мошенники активизировались с приближением новогодних праздников

В предновогодний период специалисты ВТБ отметили увеличение угроз, связанных с современными технологиями, такими как шпионское ПО и трояны удаленного доступа (RAT). Эти инструменты позволяют преступникам скрытно вторгаться в устройства пользователей, используя их доверчивость и праздничную суету.

Как действуют мошеннические схемы?

Фальшивые уведомления о выплатах . Пользователям подают предложения установить «официальное приложение» под видом новогодних бонусов или социальных выплат. После установки мошенники получают доступ к телефону.

. Пользователям подают предложения установить «официальное приложение» под видом новогодних бонусов или социальных выплат. После установки мошенники получают доступ к телефону. Ложные акции и скидки . Создаются подделки сайтов и приложений с привлекательными предложениями от различных компаний. Пользователь, переходя по такой ссылке, загружает вредоносное ПО, которое собирает данные кредитных карт, учетных записей и пароли.

. Создаются подделки сайтов и приложений с привлекательными предложениями от различных компаний. Пользователь, переходя по такой ссылке, загружает вредоносное ПО, которое собирает данные кредитных карт, учетных записей и пароли. Поздравительные ссылки . Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным устройства.

. Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным устройства. Новогодние приложения с вредоносным ПО. Пользователям предлагают загрузить «праздничные обои» или «новогодние чек-листы», которые позволяют злоумышленникам получить доступ к камере, микрофону и банковским приложениям.

В чем заключается угроза?

Применение программного обеспечения для слежки предоставляет мошенникам возможность:

Воспроизводить данные кредитных карт и аккаунтов;

Перехватывать пароли и коды подтверждения;

Угонять аккаунты в мессенджерах с целью рассылки вредоносных ссылок контактам жертвы;

Управлять устройством для проведения транзакций без ведома пользователя.

Особую опасность представляют устройства на базе Android с поддержкой NFC, которые могут быть использованы для клонирования карт и осуществления бесконтактных платежей.

Как защитить себя?

Скачивайте приложения исключительно из официальных магазинов (Google Play, App Store).

Не открывайте сомнительные ссылки из СМС и мессенджеров.

Перед установкой внимательно проверяйте разрешения приложений. Не следует доверять программам, которые требуют доступ к камере, микрофону и файлам без очевидной необходимости.

Используйте антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновляйте.

— Атаки мошенников сохранятся и в праздничные дни, когда люди менее бдительны. Злоумышленники активно применяют ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы к новогоднему контексту. Ссылки маскируются под известные маркетплейсы и заманивают покупателя крупными скидками. Желаем всем безопасных праздников, — подчеркнул Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ.