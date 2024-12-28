Мошенники активизировались с приближением новогодних праздников

В предновогодний период специалисты ВТБ отметили увеличение угроз, связанных с современными технологиями, такими как шпионское ПО и трояны удаленного доступа (RAT). Эти инструменты позволяют преступникам скрытно вторгаться в устройства пользователей, используя их доверчивость и праздничную суету.
Как действуют мошеннические схемы?
- Фальшивые уведомления о выплатах. Пользователям подают предложения установить «официальное приложение» под видом новогодних бонусов или социальных выплат. После установки мошенники получают доступ к телефону.
- Ложные акции и скидки. Создаются подделки сайтов и приложений с привлекательными предложениями от различных компаний. Пользователь, переходя по такой ссылке, загружает вредоносное ПО, которое собирает данные кредитных карт, учетных записей и пароли.
- Поздравительные ссылки. Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным устройства.
- Новогодние приложения с вредоносным ПО. Пользователям предлагают загрузить «праздничные обои» или «новогодние чек-листы», которые позволяют злоумышленникам получить доступ к камере, микрофону и банковским приложениям.
В чем заключается угроза?
Применение программного обеспечения для слежки предоставляет мошенникам возможность:
- Воспроизводить данные кредитных карт и аккаунтов;
- Перехватывать пароли и коды подтверждения;
- Угонять аккаунты в мессенджерах с целью рассылки вредоносных ссылок контактам жертвы;
- Управлять устройством для проведения транзакций без ведома пользователя.
Особую опасность представляют устройства на базе Android с поддержкой NFC, которые могут быть использованы для клонирования карт и осуществления бесконтактных платежей.
Как защитить себя?
- Скачивайте приложения исключительно из официальных магазинов (Google Play, App Store).
- Не открывайте сомнительные ссылки из СМС и мессенджеров.
- Перед установкой внимательно проверяйте разрешения приложений. Не следует доверять программам, которые требуют доступ к камере, микрофону и файлам без очевидной необходимости.
- Используйте антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновляйте.
— Атаки мошенников сохранятся и в праздничные дни, когда люди менее бдительны. Злоумышленники активно применяют ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы к новогоднему контексту. Ссылки маскируются под известные маркетплейсы и заманивают покупателя крупными скидками. Желаем всем безопасных праздников, — подчеркнул Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ.