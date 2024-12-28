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Мошенники активизировались с приближением новогодних праздников

  • 28/12/2024, 09:15
Мошенники снова активизировались с приближением новогодних праздников
Они применяют ситуативный фишинг и разрабатывают поддельные приложения, делая заманчивые предложения

В предновогодний период специалисты ВТБ отметили увеличение угроз, связанных с современными технологиями, такими как шпионское ПО и трояны удаленного доступа (RAT). Эти инструменты позволяют преступникам скрытно вторгаться в устройства пользователей, используя их доверчивость и праздничную суету.

Как действуют мошеннические схемы?

  • Фальшивые уведомления о выплатах. Пользователям подают предложения установить «официальное приложение» под видом новогодних бонусов или социальных выплат. После установки мошенники получают доступ к телефону.
  • Ложные акции и скидки. Создаются подделки сайтов и приложений с привлекательными предложениями от различных компаний. Пользователь, переходя по такой ссылке, загружает вредоносное ПО, которое собирает данные кредитных карт, учетных записей и пароли.
  • Поздравительные ссылки. Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным устройства.
  • Новогодние приложения с вредоносным ПО. Пользователям предлагают загрузить «праздничные обои» или «новогодние чек-листы», которые позволяют злоумышленникам получить доступ к камере, микрофону и банковским приложениям.

В чем заключается угроза?

Применение программного обеспечения для слежки предоставляет мошенникам возможность:

  • Воспроизводить данные кредитных карт и аккаунтов;
  • Перехватывать пароли и коды подтверждения;
  • Угонять аккаунты в мессенджерах с целью рассылки вредоносных ссылок контактам жертвы;
  • Управлять устройством для проведения транзакций без ведома пользователя.

Особую опасность представляют устройства на базе Android с поддержкой NFC, которые могут быть использованы для клонирования карт и осуществления бесконтактных платежей.

Как защитить себя?

  • Скачивайте приложения исключительно из официальных магазинов (Google Play, App Store).
  • Не открывайте сомнительные ссылки из СМС и мессенджеров.
  • Перед установкой внимательно проверяйте разрешения приложений. Не следует доверять программам, которые требуют доступ к камере, микрофону и файлам без очевидной необходимости.
  • Используйте антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновляйте.

— Атаки мошенников сохранятся и в праздничные дни, когда люди менее бдительны. Злоумышленники активно применяют ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы к новогоднему контексту. Ссылки маскируются под известные маркетплейсы и заманивают покупателя крупными скидками. Желаем всем безопасных праздников, — подчеркнул Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ.

Фото freepik.com, автор: freepik

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинг финансовые мошенники ВТБ


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