Отрицательные рекорды побиты в Новосибирске по выдаче кредитов

Новосибирск вошел в топ-10 регионов России по объемам кредитования населения по итогам ноября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба «Объединенного кредитного бюро». И это несмотря на то, что по сравнению с октябрем, количество выданных в регионе кредитов упало на 23% — до 63,24 тысяч штук, объем на 34% — до 14,17 млрд рублей.

— Ноябрь 2024 года в целом по России показал самый низкий уровень кредитования за последние 2 года, — констатировали аналитики ОКБ.

Судя по данным, предоставленным Infopro54 в пресс-службе компании, в ноябре в регионе было выдано 5,8 тысяч POS-кредитов на 486 млрд рублей. Это минимальный показатель за 2023-2024 годы. При этом средний чек кредита составил 82,7 тысяч рублей. Двухлетний рекорд по чеку в регионе был зафиксирован в октябре — 86,3 тысячи. Хотя, если посмотреть итоги выдачи по 11 месяцам, то падение будет не столь критическим. В 2024 году новосибирцы взяли 101 тысячу POS-кредитов на 7,7 млрд рублей, годом ранее — 131 тысячу на 7,5 млрд.

По автокредитам в ноябре в регионе наблюдается особенно резкое падение — на 70%, по сравнению с октябрем 2024 года: 912 штук на 1,3 млрд рублей. По количеству выданных займов на покупку авто регион вернулся к марту 2023 года. Средний чек в ноябре составил 1,4 млн рублей. При этом в целом картина совсем не печальна. Общий итог по 11 месяцам 2024 года, по сравнению с 2023 демонстрирует очень хороший прирост: с начала года в регионе выдано 20,69 тысяч кредитов (в 2023 году — 15,59 тысяч) на сумму 31,47 млрд (18,1 млрд). Автокредитование в регионе стало единственным сегментом, который заканчивает 2024 год в плюсе.

В ноябре новосибирцы оформили всего 1261 ипотечный кредит на 4,8 млрд рублей. Это минимальный показатель за два года, как по сумме, так и по количеству. Средний чек займа составил 3,8 млн рублей. В годовом выражении падение не менее существенно. Так, за 11 месяцев 2023 года новосибирцы взяли 45,7 тысяч займов на ипотеку на 179,4 млрд рублей, в 2024 году — 26 тысяч на 108 млрд.

По кредитным картам также установлен двухлетний минимальный рекорд — 30,7 тысяч на 3,8 млрд рублей. В предыдущие годы перед новогодними праздниками спрос на карты вырастал. Впрочем, в годовом выражении ситуация не такая удручающая: с начала года в регионе выдано 525 тысяч карт на 60 млрд рублей, годом ранее — 561 тысяча, 63,7 млрд. Средний чек по кредиткам в ноябре 2024 года в регионе составлял 125 тысяч рублей.

По кредитам наличными ноябрь завершился также с минимальным показателем за два года. Новосибирцы взяли 24 тысячи займов на 3,6 млрд. Средний чек также минимальный — 149 тысяч рублей. В годовом исчислении падение можно назвать ощутимым: с января по ноябрь 2024 года в регионе выдано 548 тысяч кредитов наличными на 113,9 тысяч рублей, годом ранее — 562 тысячи на 141 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по розничным кредитам достигла 25 млрд рублей в Новосибирской области. За 10 месяцев она выросла почти на 15%.