«Яндекс» выкупил сервис аренды пауэрбанков, представленный в Новосибирске

«Яндекс» планирует выделить сервис «Бери заряд!» в отдельное бизнес-направление вместе с каршерингом, самокатами и велосипедами. Возглавит это направление операционный директор «Яндекс.Go» Артем Молчанов, а сотрудники «Бери заряд!» продолжат развивать сервис под его руководством, рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Сумма сделки не раскрывается. При этом уточняется, что в ближайшие два года компания вложит в распространение станций зарядных устройств более 2 млрд. руб. Планируется, что аренда пауэрбанков появится в «Яндекс.Go» уже в начале 2025 года.

Добавим, что «Бери заряд!» — самая крупная сеть вендинговых автоматов по аренде портативных зарядных устройств в Азии. Аккредитованная IT-компания, занимается сервисом аренды пауэрбанков с 2018 года, является резидентом фонда «Сколково». Сейчас, по данным компании, у сервиса 40 000 зарядных станций и 6 млн пользователей, по итогам 2024 года ожидается удвоение выручки, по сравнению с 2023 годом.

В конце октября стало известно, что к компании «Бери заряд!» присоединился бывший франчайзи-партнер GET ENERGY. Благодаря этому сотрудничеству за два месяца сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» увеличил количество зарядных станций в Новосибирске с 14 до 721. Тогда буквально за месяц количество станций с пауэрбанками увеличилось в городе в 52 раза.

На карте 2ГИС указана 751 точка станций зарядки телефонов. Помимо «Бери заряд!» (516 филиалов) и GET ENERGY (123), в этой рубрике также МТС Юрент (97 филиалов), Tryme (7 филиалов).

Ранее редакция сообщала о том, что Яндекс.Go в 2024 году начала развивать в Новосибирске сервис кикшеринга.