Мошенники создали пирамиду на основе популярного сериала «Слово пацана»

Мошенники наживаются на популярном сериале «Слово пацана». Они запустили рекламу пирамиды по его мотивам.
— Ссылку на сайт этого «четкого» проекта по заработку в интернете направляют в социальных сетях или по электронной почте, — говорится в сообщении Сибирского отделения Банка России.
Сутью пирамиды является взнос, причем в криптовалюте. А участник пирамиды получает токены. Однако использовать получение токены можно только внутри проекта.
— Никаких контактов на сайте нет. Нет и лицензии на инвестиционную деятельность. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут с деньгами, — предупредил Олег Дубровский, эксперт Сибирского ГУ Банка России.
Он напомнил, что привлечение средств инвесторов вправе заниматься только финансовая организация, у которых есть лицензия Банка России.
Ранее редакция сообщала о том, что главной опасностью при переходе на новые купюры являются мошенники.
Фото: Freepik — freepik
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