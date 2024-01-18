Перерасчет за тепло после аварии получат жители левобережья Новосибирска

В СГК пообещали сделать перерасчет платы за тепло жителям Кировского и Ленинского районов Новосибирска. В новых квитанциях будет учтена компенсация дополнительных затрат на электроэнергию для обогрева в этот период.
Новые суммы за тепло и горячую воду жители увидят в квитанциях за январь.
— Если начисления жителям производят управляющие компании и ТСЖ, перерасчет в их адрес будет отражен в начислениях за январь, а также предложим им скорректировать начисления для жителей в январе, — пояснили Infopro54 в СГК.
Специалисты компании-поставщика уже собирают все данные для перерасчета. Обращаться куда-то дополнительно жителям не нужно, отметили коммунальщики.
Для пострадавших и тех, чье имущество получило ущерб во время, или от последствий коммунальной аварии, необходимо обратиться по номеру телефона: 8 (383) 289 04 22.
Ранее редакция сообщала о том, что коммунальной аварии в ночь 11 января, которая на несколько суток оставила без тепла и горячей воды два района Новосибирска. ЧП повторилось через несколько дней — 17 января из-за прорыва трубы на улице Петропавловской кипятком затопило улицы, а без отопления остались 200 домов.
Скриншот видео Телеграм-канала «Новосибирск с огоньком»
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