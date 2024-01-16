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Главной опасностью при переходе на новые купюры являются мошенники

  • 16/01/2024, 13:49
Автор:
Главной опасностью при переходе на новые купюры являются мошенники
Злоумышленники убеждают потенциальных жертв проверить банкноты на подлинность с помощью шпионской программы.

Новые купюры входят в оборот не сразу, иногда банкоматы могут их не принимать, однако основную опасность представляют аферисты, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, передает «Прайм».

Эксперт отметила, что в случае, когда терминалы для приема наличных своевременно не переоборудовали, деньги предпочтительнее вносить через кассу банка. Хоть и времени на это уйдет несколько больше, при этом операторы точно не откажут в приеме купюр.

Мери Валишвили добавила, что новые банкноты также могут не принимать в некоторых магазинах. Кассиры, зачастую не зная, как выглядит новый дизайн, опасаются подделок и отказываются иметь с ними дело.

Финансист предупредила, что при переходе на новые купюры активизируются и мошенники. Они предлагают своим потенциальным жертвам проверить подлинность банкнот. Для этого у них существует отдельная схема, согласно которой человеку нужно пройти по ссылке на соответствующее приложение, которое на деле оказывается шпионской программой.

Кроме того, выдавая себя за соцработников, аферисты могут предлагать пожилым людям обменять деньги, подменяя их фальшивыми купюрами.

Ранее редакция сообщала о мошеннической схеме, связанной с обновленной пятитысячной банкнотой.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : новые купюры Мошенники


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