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Мошенники перезванивают по видеосвязи, изображая сотрудников банка

  • 19/05/2023, 14:56
Мошенники стали звонить по видеосвязи
ВТБ зафиксировал новый тренд мошеннических атак: теперь злоумышленники звонят потенциальным «жертвам» по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе. Все подобные звонки проходят через мессенджеры.

Первый звонок мошенники совершают, как правило, через мессенджер или по обычной телефонной связи. Если собеседник не верит, что с ним общается сотрудник банка, то злоумышленник перезванивает по видеосвязи, изображая обслуживание из банковского офиса. В результате у «жертвы» не остается сомнений в достоверности и серьезности слов звонящего.

Затем мошенники используют уже стандартные схемы, чтобы получить доступ к деньгам клиента банка — убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на «безопасный счет», обновить банковское приложение или скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу, или просто начинают запрашивать СМС-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента банка.

«Сегодня мессенджеры стали основным каналом для активности мошенников. Доля звонков в них выросла почти на 15 п.п. с начала года, и сейчас достигает 64%, существенно обогнав телефонные атаки. Все подобные звонки совершаются исключительно с целью получения персональной информации в преступных целях, возможно даже для получения фотографий и видеоизображений клиентов. Важно отметить, что реальные сотрудники банка не будут использовать подобные каналы коммуникации. Благодаря постоянной работе банков с правилами финансовой безопасности клиенты стали активнее распознавать звонки злоумышленников и сообщать о них. В ВТБ сегодня каждый десятый клиент передает номер мошенника и в деталях описывает сценарий попытки обмана», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

По данным ВТБ, за январь-апрель на клиентов банка было совершено более 2,7 млн мошеннических атак — на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 6,3 млрд рублей на счетах клиентов — на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

ВТБ оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками и внедряет симметричные меры защиты своих клиентов. В прошлом году для пользователей ВТБ Онлайн был реализован вход в учетную запись по биометрии.

Фото: freepik.com — freepik

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Мошенники ВТБ


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