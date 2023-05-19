Суд арестовал имущество Группы «ВИС» на 880 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство ООО «Экосервис» по делу о банкротстве регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск». Об этом сообщается в картотеке дел.

«Экосервис» потребовал наложить арест на недвижимое имущество контролирующих должника компаний (ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС» и АО «Группа ВИС») на сумму более 880 млн рублей. Также компания просила запретить осуществление сделок с этим имуществом.

Ранее сообщалось, что бывший регоператор по обращению с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск» был признан банкротом в марте 2023 года.

Напомним, что «Экология-Новосибирск» оспаривает долги перед аффилированным перевозчиком. Речь идет о 8 актах сдачи-приема оказанных услуг к договорам на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов на общую сумму почти 57 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что арбитражный суд отказал налоговой в банкротстве новосибирской компании.