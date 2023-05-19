Правительство региона может предоставить городу субсидии на строительство Дзержинской линии метро

Правительство Новосибирской области озвучило условия, при которых власти региона смогут участвовать в программе софинансирования проектирования продления Дзержинской линии метро посредством предоставления бюджету города Новосибирска субсидий, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на департамент информационной политики администрации губернатора Новосибирской области.
Во-первых, мэрия Новосибирска должна разработать соответствующую муниципальную программу. Вторым условием является наличие необходимых средств в городском бюджете.
Еще одним условием, является наличие проектно-сметной документации на строительство метрополитена, получившее положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России».
На этой неделе в муниципалитете анонсировали строительство уже третьей новой ветки метро, включающей 13 станций. Предполагается, что она пойдет от станции «Березовая роща» в северном и южном направлениях.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют строить уже третью линию метро, а эксперт предлагает кольцевую линию.
Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов
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