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Правительство региона может предоставить городу субсидии на строительство Дзержинской линии метро

  • 19/05/2023, 14:55
Автор:
Строительство метро в Новосибирске
Однако мэрия должна выполнить ряд условий.

Правительство Новосибирской области озвучило условия, при которых власти региона смогут участвовать в программе софинансирования проектирования продления Дзержинской линии метро посредством предоставления бюджету города Новосибирска субсидий, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на департамент информационной политики администрации губернатора Новосибирской области.

Во-первых, мэрия Новосибирска должна разработать соответствующую муниципальную программу. Вторым условием является наличие необходимых средств в городском бюджете.

Еще одним условием, является наличие проектно-сметной документации на строительство метрополитена, получившее положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России».

третья линия метро в Новосибирске

В Новосибирске планируют строить уже третью линию метро, а эксперт предлагает кольцевую линию

Напомним, что в Новосибирске планируют достроить Дзержинскую линию метрополитена, которая сейчас насчитывает пять остановок. Как рассказывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами, очередным шагом строительства этой ветки метро станет возведение второго перегонного тоннеля до станции «Берёзовая роща». Мэр подчеркнул, что документация на эти работы уже проходит экспертизу.

На этой неделе в муниципалитете анонсировали строительство уже третьей новой ветки метро, включающей 13 станций. Предполагается, что она пойдет от станции «Березовая роща» в северном и южном направлениях.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют строить уже третью линию метро, а эксперт предлагает кольцевую линию.

Фото редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : субсидии строительство метро


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