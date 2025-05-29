Мошенники удвоили активность в отношении молодежи

Согласно информации, предоставленной ВТБ, с начала 2025 года наблюдается значительное увеличение мошеннических действий, направленных на молодежную аудиторию. Количество зарегистрированных случаев обмана выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Преступники активно применяют методы социальной инженерии и современные цифровые технологии, чтобы злоупотреблять доверчивостью молодых людей и получать незаконный доступ к их личным сбережениям или денежным средствам их родителей.

Среди распространенных схем: фиктивные предложения о работе в интернете, обещающие легкий доход за выполнение простых заданий, таких как участие в опросах или аренда аккаунтов. Часто для начала «работы» требуется внести первоначальный взнос или предоставить личные данные, что приводит к финансовым потерям. Также подростков вовлекают в незаконную деятельность, предлагая деньги за использование банковских карт.

Другой метод – телефонные звонки, в которых мошенники, представляясь сотрудниками различных служб, сообщают о вымышленных угрозах для родственников и требуют срочного перевода денежных средств. Кроме того, злоумышленники распространяют дезинформацию в социальных сетях и онлайн-играх, предлагая фиктивные призы или бонусы за предоставление личной информации или перевод средств.

Особую опасность представляет убеждение подростков установить программы удаленного доступа на устройства. Это позволяет преступникам получить контроль над гаджетами и банковскими приложениями, установленными на смартфонах родителей, для кражи денег.

Вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин подчеркнул, что наблюдается двукратный рост мошеннических атак на молодежь, и призвал родителей быть бдительными, особенно в период летних каникул. Он рекомендует объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать личные данные, предоставлять доступ к аккаунтам и устанавливать подозрительные приложения. Также рекомендуется ограничить доступ детей к финансовым операциям на устройствах.