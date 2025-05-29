В Новосибирске перезапускают работу отделения Ассоциации репродукции человека

В Новосибирской области возобновило деятельность региональное отделение Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ). В организации сменился состав, сообщили в пресс-службе ГКУЗ Новосибирской области «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции».

Председателем обновленного регионального отделения РАРЧ стала главврач клинического центра, главный внештатный специалист минздрава НСО по репродуктивному здоровью женщин, кандидат медицинских наук Анна Вятчинина.

По её словам, в рамках работы регионального отделения РАРЧ в Новосибирске предполагается регулярное проведение встреч клуба репродуктологов. Кроме того, региональное отделение планирует инициировать проекты, нацеленные на достижение целевых показателей нацпроекта «Семья» в Новосибирской области.

— Важно объединение усилий, особенно по части законодательных инициатив, чтобы вместе реализовывать проекты в области онкофертильности, снижения абортов, диспансеризации репродуктивного здоровья и пр., — подчеркнула Вятчинина.

Напомним, в 2024 году общественники обратились к губернатору региона Андрею Травникову ввести запрет на аборты. В 2022 году в Новосибирской области по инициативе женщин было сделано 8200 абортов, в 2023 году около 7600. При этом количество женщин репродуктивного возраста в России в целом и в регионе в частности сокращается на 7% ежегодно. В среднем в НСО возраст деторождения составляет 28 лет и есть тенденция к его росту. При этом рождаемость в регионе продолжает падать. По данным управления по делам ЗАГС, за этот период в регионе родилось 5913 малышей и умерло 9475 человек. В 2024 году в регионе родились 24923 ребенка.

«Российская Ассоциация Репродукции Человека» (РАРЧ) создана в 2001 году и действует на территории более чем половины субъектов Российской Федерации. Общественная организация объединяет специалистов, связанных с лечением бесплодия (акушеров-гинекологов, репродуктологов, эмбриологов, анестезиологов-реаниматологов, урологов, юристов, маркетологов, психологов).

Ранее редакция сообщала, что новосибирцев предложили обложить налогом на бездетность в 20% от зарплаты. Предложения вернуть в России этот налог неоднократно выдвигались с 1992 года.