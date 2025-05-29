Догазификация в Новосибирской области: 1,7 тыс домов подключили к газу в 2025

В Новосибирской области продолжается реализация программы догазификации, инициированная Президентом РФ. За время ее действия созданы условия для подключения к газораспределительным сетям 55,5 тысяч частных домов. Фактически подключено 16,4 тысячи домов, из которых свыше 1,7 тысячи – за первые пять месяцев 2025 года.

— Мы стремимся обеспечить как можно больше домовладений возможностью использования природного газа. Только с начала текущего года газовые компании региона обеспечили техническую возможность подключения к газопроводам для 3,8 тысяч домов и осуществили фактическое подключение 1,7 тысяч домов, — отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

В 17 районах и пяти городских округах Новосибирской области проводятся работы по догазификации. Согласно обновленному графику, техническая возможность подключения к газовым сетям будет создана для 71 944 домов, а также для 8054 домов, расположенных на территориях садоводческих товариществ.

В регионе действуют меры поддержки населения при проведении догазификации. Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области компенсирует 75% фактически выплаченных процентов по кредитам, взятым на установку газового оборудования. Оператором кредитования выступает банк «Левобережный». Министерство труда и социального развития области предоставляет льготным категориям граждан субсидии на приобретение и монтаж газового оборудования, а также на проведение работ на территории их земельных участков.