Мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт

В марте банк ВТБ зафиксировал всплеск новой мошеннической схемы, объединяющей социальную инженерию и усовершенствованное шпионское ПО. Вместо создания виртуальной копии карты жертвы, мошенники убеждают перевести средства на якобы «безопасный счет», который на самом деле является их собственным NFC-клоном. Это затрудняет отслеживание преступления.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных организаций, под предлогом обновления ПО, склоняют жертву к установке шпионской программы. Это модифицированная версия NFCGate, позволяющая удаленно управлять устройством и создавать виртуальные копии карт. Раньше копия создавалась на стороне мошенника, теперь же основной модуль устанавливается на телефон жертвы.

Затем, обманом, жертву заставляют внести деньги на «безопасный счет» через банкомат. При поднесении телефона к устройству деньги зачисляются на клон карты злоумышленника, который затем переводит их на свои счета в различных банках.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, подчеркнул, что схема опасна из-за сложности идентификации таких платежей антифрод-системами. Он призвал клиентов не переходить по подозрительным ссылкам и устанавливать приложения только из официальных источников, тщательно проверяя гиперссылки.