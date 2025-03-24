Налог на прибыль не оправдывает надежды бюджета Новосибирской области

На 24 марта в бюджет Новосибирской области поступили 42,3 млрд рублей, из них 36,7 млрд — собственные доходы региона. Об этом на оперативном совещании сообщил министр финансов Виталий Голубенко.

— Динамика по собственным доходам — 107%. Это ниже прогнозного плана. Преимущественно потому что налог на прибыль ниже плановых оценок. В течение марта отмечаются значительные возвраты по налогу на прибыль. На 28 марта мы ожидаем начало годовых перерасчетов по этому налогу. Ожидаем получить порядка 17,5 млрд рублей, — констатировал Голубенко.

По расходам бюджет исполнен на 18%, в денежном выражении это около 65 млрд рублей.

— Бюджет исполняется с дефицитом в 22,6 млрд. Дефицит обеспечен не заемными ресурсами, а сформированными на начало года свободными остатками бюджета и временно свободными средствами госучреждений, — пояснил министр.

Напомним, по итогам 2024 года недоимка по налогам в консолидированный бюджет Новосибирской области составила 6,5 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом задолженность налогоплательщиков выросла на 700 млн рублей. Ключевой тренд 2024 года: больше всего долгов накопилось по налогу на прибыль организаций — почти 30% или 1,9 млрд рублей.

— Ситуация не фатальная. У предприятий есть прибыль, но с нынешними ставками у них нет возможности взять кредит на пополнение оборотных средств и получить ресурс для погашения кассовых разрывов, в том числе уплаты налогов, — пояснял Infopro54 генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания», президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин.

Он также отмечал, что прибыль организаций снижается из-за роста издержек. Кроме того, сам налог на прибыль в 2025 году вырос с 20% до 25%.

Годовой прогнозный план прироста доходов области в 2025 году 112%. Регион рассчитывает, что в бюджет поступят 325,6 млрд рублей, по собственным доходам — 269,9 млрд. План по расходам — 331,8 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что замедление поступлений по налогу на прибыль лишает регион бюджета развития.