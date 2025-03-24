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Фестивали, выставки, концерты: главные культурные события 2025 в НСО

  • 24/03/2025, 14:25
Фестивали, выставки, концерты: главные культурные события 2025 в НСО
На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области обсудили организацию крупных культурных проектов в регионе

— 2025 год начался с запоминающихся культурных мероприятий, как уже привычных, так и совершенно новых, — подчеркнул Андрей Травников.

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина представила главе региона отчет о крупных культурных проектах, запланированных на первую половину 2025 года.

Одним из нововведений стало расширение числа проектов, акцентирующих внимание на сибирской культуре, её уникальном коде и самобытных школах, как музыкальных, так и художественных, в контексте региональной и международной культурной жизни.

В течение года в регионе реализуются мероприятия программы «Большие гастроли» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана. Эта программа, запущенная в 2014 году, направлена на формирование и укрепление единого культурного пространства страны, расширение сотрудничества между театральными коллективами и привлечение новой аудитории в России и за рубежом.

В период с 11 по 18 марта Новосибирская область принимала Сибирский оперный фестиваль. Его программа включала три уникальных концерта и образовательные занятия вокальной школы, организованной на базе консерватории им. М.И. Глинки.

С 6 февраля по 30 марта в Новосибирске открыта выставка «Донбасс — история и современность». В рамках этого события Новосибирский краеведческий музей и Донецкий республиканский краеведческий музей заключили соглашение о сотрудничестве.

С 15 февраля по 18 мая в регионе экспонируется выставка «Репин, Шишкин, Айвазовский и другие. Шедевры русской живописи». Посетителям представлены редкие работы русских художников из коллекции Иркутского художественного музея. Этот выставочный проект является важным для развития сотрудничества между двумя крупными российскими регионами.

Масштабным событием станут концерты XII Транссибирского Арт-Фестиваля, которые пройдут с 19 марта по 12 апреля в нескольких городах Новосибирской области, Красноярском крае, Самаре, Тольятти и Москве.

В конце марта в Новосибирске состоялся II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь», целью которого является создание платформы для обмена опытом в развитии региональных кинокластеров.

28 марта Новосибирская область принимает Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов, который является частью Московского джазового фестиваля.

16-19 апреля пройдет Межрегиональный фестиваль креативной анимации «Движ».

24 мая состоится празднование Дня славянской письменности и культуры, в рамках которого запланирован большой концерт в комплексе «Локомотив Арена».

С 8 по 22 июня пройдет I Летний театральный фестиваль, объединяющий театры Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также столичные театры.

9 июня состоится Межрегиональный праздник «Сибирский Сабантуй», на который приедут представители Татарстана, Башкортостана и татарских национальных центров Сибири.

12-13 июня пройдет Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс #ДетиТворчествоДружба, в котором примут участие творческие коллективы из разных регионов России.

В июне также состоится Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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