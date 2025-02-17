Мошенники, выдающие себя за сотрудников СГК, объявились в Новосибирске

В Новосибирской области были зафиксированы случаи мошенничества, в которых злоумышленники пытались обмануть местных жителей, представляясь сотрудниками «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Как сообщила организация, человек получил звонок по WhatsApp от неизвестного, который представился сотрудником «Сибирской генерирующей компании» и попытался назначить дату для сверки приборов учёта горячей воды.

— Интересуется, приходило ли на телефон уведомление и просит назвать код из СМС, который поступит на телефон. С его помощью мошенники взламывают аккаунт на «Госуслугах» и получают полный доступ к вашим личным данным и сбережениям, — говорится в сообщении компании.

Представители компании заявляют, что не запрашивают никаких СМС-кодов. Они просят потребителей теплоэнергии быть бдительными и не вступать в общение с незнакомцами, если у них возникают малейшие сомнения.

Ранее редакция сообщала, о схемах мошенников по взлому аккаунтов в Telegram. В целях безопасности следователи предлагают включить двухэтапную аутентификацию.