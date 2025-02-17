Toyota Camry стала лидером продаж среди подержанных авто в Новосибирской области

В январе 2025 года средняя стоимость подержанных автомобилей в Новосибирской области составила у частных лиц — 1 330 000 рублей. У дилеров — 2 171 000 рублей.

На классифайдах были зафиксированы около 50 тысяч предложений о продаже подержанных автомобилей. Этот показатель остаётся неизменным уже четыре месяца. Большинство объявлений поступает от частных лиц.

— Разница в средней цене на автомобили у дилеров и частных продавцов объясняется, в первую очередь, качеством реализуемых машин. Дилеры приобретают для продажи более ликвидные модели. Кроме того, у дилеров чаще можно найти подержанные автомобили премиальных брендов. Всё это влияет на формирование средней стоимости, — объясняет Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития Восток Авто.ру Бизнес.

Среди использованных автомобилей в Новосибирской области бесспорным лидером является японская Toyota Camry. Средняя цена — 2 732 126 рублей.

На втором месте — Toyota RAV4. Средняя цена составила 2 921 783 рубля.

Третья в списке — Lada Granta. Её средняя цена составила 629 068 рублей.

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