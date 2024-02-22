Мошенники выдают себя за сотрудников налоговой службы

Новая мошенническая схема заключается в том, что аферисты звонят и представляются сотрудниками налоговой службы, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Преступники предлагают помощь в отношении подозрительной операции по отмыванию денег, которая была якобы совершена со счета жертвы. А после того как выяснят, в каких банках человек обслуживается, предлагают обсудить ситуацию с лже-сотрудником банка.

После к разговору подключается второй мошенник, который, в свою очередь, начинает убеждать жертву из необходимости срочно защитить деньги поделиться персональными данными или кодами для получения доступа в личный кабинет онлайн-банка. С целью присвоения крупной суммы денег, мошенник настаивает на необходимости взять кредит, а потом направить заемные средства на «безопасный» счет или отдать наличными курьеру. После того, как жертва выполнит все условия, преступники, как правило, исчезают.

— Схема может быть еще изощреннее — когда мошенники имитируют работу сотрудников госконтор и просят заменить СНИЛС, убеждают в списаниях с налогового счета и придумывают другие уловки. ВТБ всегда стоит на защите интересов клиентов, поэтому информирование — самый важный превентивный шаг. Делитесь полезной информацией с родственниками и друзьями — это позволит поддерживать финансовую безопасность на достойном уровне, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Эксперт уточнил, что определитель номера покажет, если звонят мошенники, прямо во время входящего вызова. Сервис способен определить звонки даже в мессенджерах и работает абсолютно бесплатно. Установить его можно через ВТБ Онлайн в разделе «Безопасность». Также в случае, если с вами связались подозрительные лица, можно оперативно отправить эту информацию экспертам для проверки и последующей блокировки через чат-бот в ВТБ Онлайн.

Новым трендом прошлого года стали звонки мошенников потенциальным жертвам через мессенджеры, добавили в пресс-службе кредитной организации.