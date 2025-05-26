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Мошенники выманивают карты и делают жертв соучастниками преступлений

  • 26/05/2025, 11:35
Мошенники выманивают карты и делают жертв соучастниками преступлений
Стало известно о новой схеме обмана с использованием курьеров

Новая тактика социальной инженерии выявлена экспертами ВТБ: злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов. Под ложным предлогом подозрительных операций, оформленного кредита или угрозы безопасности счета они вынуждают жертву раскрыть PIN-код карты и передать ее курьеру, который прибывает для фиктивной проверки подлинности, установки защиты или отключения карты от счета. PIN-код выманивают в телефонном разговоре, просят ввести на телефоне или на поддельном сайте. Затем аферисты снимают деньги жертвы в банкомате, используя полученный PIN-код, а карту используют для обналичивания средств, украденных у других людей. Помимо потери собственных средств, жертва, сама того не подозревая, становится «дропом» – соучастником преступной схемы.

— Мошенники манипулируют страхами людей, притворяясь сотрудниками официальных организаций. Их задача – вынудить жертву отдать карту, чтобы получить максимальную выгоду. Важно помнить: передавая карту курьеру и сообщая коды из SMS, вы рискуете не только деньгами, но и становитесь частью преступной сети. Мошенники намеренно используют эту тактику, чтобы жертва участвовала в отмывании денег. При компрометации карты необходимо немедленно ее заблокировать через контакт-центр банка или онлайн-банк. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к средствам, – подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Он также отметил, что спрос на дропов среди мошенников остается высоким. Банковский сектор активно работает над противодействием этой деятельности, применяет различные методы, включая мониторинг транзакций в реальном времени, аналитические инструменты и сотрудничество с правоохранительными органами и другими банками.

Кредитные организации стали выявлять больше дропов. В 2024 году было выявлено более 148 тысяч дропперов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году. В частности, ВТБ заблокировал более 1,5 миллиарда рублей, похищенных у клиентов. Потерпевшим было возвращено более 380 миллионов рублей со счетов дропов.

Фото: freepik.com/Автор: jcomp 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинг Мошенники дропы дроперы ВТБ


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