Владимир Путин наградил Николая Харитонова Звездой Героя труда

В Кремле состоялось торжественное награждение. Уроженец Новосибирской области, депутат Государственной Думы и председатель Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов получил звание Героя труда. Президент РФ Владимир Путин лично вручил ему награду в Екатерининском зале Кремля.

Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями – военные и летчики-космонавты. Также были отмечены представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники здравоохранения, культуры, образования и промышленности.

Президент отдельно отметил Николая Харитонова, родившегося в Усть-Таркском районе Новосибирской области. После окончания Новосибирского сельхозинститута он работал агрономом и достиг должности директора совхоза Галинский в Мошковском районе.

— Мы отдаём дань уважения мирному созиданию и активному участию в жизни России. Звезду Героя Труда получает государственный и общественный деятель, депутат Государственной Думы Николай Михайлович Харитонов, за плечами которого большая работа, направленная на развитие наших регионов, отечественного сельского хозяйства и других важных отраслей, — сказал Владимир Путин.

Николай Харитонов ранее дважды баллотировался на пост президента России.

Ранее редакция сообщала о том, что выходец из новосибирского НВВКУ будет руководить сухопутными войсками России. Он получил звание Героя России за успешную операцию в Авдеевке.