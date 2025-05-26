Владимир Путин наградил Николая Харитонова Звездой Героя труда

В Кремле состоялось торжественное награждение. Уроженец Новосибирской области, депутат Государственной Думы и председатель Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов получил звание Героя труда. Президент РФ Владимир Путин лично вручил ему награду в Екатерининском зале Кремля.
Среди награжденных орденами, медалями и почетными званиями – военные и летчики-космонавты. Также были отмечены представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники здравоохранения, культуры, образования и промышленности.
Президент отдельно отметил Николая Харитонова, родившегося в Усть-Таркском районе Новосибирской области. После окончания Новосибирского сельхозинститута он работал агрономом и достиг должности директора совхоза Галинский в Мошковском районе.
— Мы отдаём дань уважения мирному созиданию и активному участию в жизни России. Звезду Героя Труда получает государственный и общественный деятель, депутат Государственной Думы Николай Михайлович Харитонов, за плечами которого большая работа, направленная на развитие наших регионов, отечественного сельского хозяйства и других важных отраслей, — сказал Владимир Путин.
Николай Харитонов ранее дважды баллотировался на пост президента России.
Ранее редакция сообщала о том, что выходец из новосибирского НВВКУ будет руководить сухопутными войсками России. Он получил звание Героя России за успешную операцию в Авдеевке.
Источник фото: пресс-служба Кремля
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