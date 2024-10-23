Мошенники звонят новосибирцам под предлогом диспансеризации

Новосибирцам стали звонить мошенники, говоря им о записи на диспансеризацию. Для ее подтверждения они просят своих жертв зайти на «Госуслуги» и продиктовать им код, поступивший по СМС.
Как рассказал мэр Бердска Роман Бурдин, первые случаи такого мошенничества были зарегистрированы в Бердске на прошлой неделе.
Пациенты рассказали, что им звонили лжеработники здравоохранения и сообщали о записи на диспансеризацию.
— К нам с жалобами обратились два человека. Об остальных пострадавших нам неизвестно, — уточнили корреспонденту Infopro54 в Бердской центральной городской больнице.
Мэр города в свою очередь напомнил своим подписчикам, что никогда нельзя передавать звонившему код, который вы получаете по СМС.
— Только люди, желающие нанести вам вред, просят такую информацию, — подчеркнул Бурдин.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска просят Бастрыкина защитить от произвола управляющих компаний.
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