Мошенники звонят новосибирцам под предлогом диспансеризации

Новосибирцам стали звонить мошенники, говоря им о записи на диспансеризацию. Для ее подтверждения они просят своих жертв зайти на «Госуслуги» и продиктовать им код, поступивший по СМС.

Как рассказал мэр Бердска Роман Бурдин, первые случаи такого мошенничества были зарегистрированы в Бердске на прошлой неделе.

Пациенты рассказали, что им звонили лжеработники здравоохранения и сообщали о записи на диспансеризацию.

— К нам с жалобами обратились два человека. Об остальных пострадавших нам неизвестно, — уточнили корреспонденту Infopro54 в Бердской центральной городской больнице.

Мэр города в свою очередь напомнил своим подписчикам, что никогда нельзя передавать звонившему код, который вы получаете по СМС.

— Только люди, желающие нанести вам вред, просят такую информацию, — подчеркнул Бурдин.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска просят Бастрыкина защитить от произвола управляющих компаний.