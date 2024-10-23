Пожарные потушили огонь, охвативший несколько домов и гаражей под Новосибирском

В Бердске сотрудники МЧС России потушили пожар в жилых домах. Огонь затронул два жилых дома и два гаража на улице Рогачева.

Пожарные потушили огонь за полтора часа, не допустив его распространения на соседние жилые дома и постройки. В тушении участвовали пятнадцать человек и четыре единицы техники.

— Огнеборцы продолжают проливать водой и разбирать обгоревшие конструкции, — говорится в сообщении МЧС Новосибирской области.

Предварительная общая площадь пожара — 284 квадратных метра.

Один мужчина госпитализирован с ожогами лица.

Причины пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области произошло 200 пожаров за неделю.