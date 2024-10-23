Пожарные потушили огонь, охвативший несколько домов и гаражей под Новосибирском

В Бердске сотрудники МЧС России потушили пожар в жилых домах. Огонь затронул два жилых дома и два гаража на улице Рогачева.
Пожарные потушили огонь за полтора часа, не допустив его распространения на соседние жилые дома и постройки. В тушении участвовали пятнадцать человек и четыре единицы техники.
— Огнеборцы продолжают проливать водой и разбирать обгоревшие конструкции, — говорится в сообщении МЧС Новосибирской области.
Предварительная общая площадь пожара — 284 квадратных метра.
Один мужчина госпитализирован с ожогами лица.
Причины пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области произошло 200 пожаров за неделю.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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