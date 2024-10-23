Хирурги Новосибирска извлекли из желудка пациентки два килограмма волос

В Новосибирске хирурги извлекли из желудка 19-летней девушки 2 килограмма волос.
— Длина волосяного кома составила 35 сантиметров, — говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области.
В ведомстве рассказали, что пациентка жаловалась на рвоту. Ее желудок был полностью заполнен волосами. Девушка ела их в течение 3 лет, сообщили в Минздраве.
— Заболевание часто проходит бессимптомно до тех пор, пока пациент может питаться, — рассказал Никита Комков, заведующий хирургическим отделением № 1 больницы № 25.
Стоит отметить, что обычно волосы обнаруживаются в желудке, у 10% больных — в тонком кишечнике (синдром Рапунцель).
Как отмечают специалисты, главная опасность в полном заполнении желудка таким инородным объектом. Что и произошло с пациенткой.
Общий вес извлеченных волос составил 2,2 килограмма.
— Это второй случай в нашей практике и третий за всю историю больницы. Главное — отучать детей от вредных привычек и больше общаться с ними. Ведь безоар – это в первую очередь психологическая проблема. Если необходимо, стоит обратиться к психологу, — советует Комков.
Безоар желудка (желудочный камень) – инородное тело, конкремент различной плотности. Он образуется при проглатывании веществ, которые не перевариваются в желудке.
Ранее редакция сообщала о том, что врачи Новосибирска установили 3D-конструкцию 10-летнему мальчику с деформацией бедра.
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