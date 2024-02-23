Мощный пожар полыхает на складе в Кировском районе Новосибирска

На улице Петухова в Кировском районе Новосибирска горит склад. По информации МЧС, пожар вспыхнул около 7 утра 23 февраля. Одноэтажное кирпичное здание с мансардным этажом поделено на три отсека, где хранятся палеты, продукты питания и металлические изделия.

— Внутри происходит интенсивное горение. Площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших не поступала. Для координации сил и действий на месте создан штаб пожаротушения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. Также на место возгорания направлен пожарный поезд.

Предварительно, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.