Мужчина погиб в ночной аварии на Восточном шоссе в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло в ночь на 23 февраля на Восточном шоссе в Новосибирске.

48-летний мужчина за рулем Toyota Camry ехал со стороны Пашино в сторону Новосибирска. Возле дома №5/1 он не справился с управлением и врезался в столб. От мощного удара водитель получил многочисленные травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.

— 28-летняя пассажирка иномарки так же получила травмы и была доставлена в больницу, — пояснили в областном ГИБДД.

На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что днем 22 февраля в Дзержинском районе Новосибирска 68-летний водитель Nissan Sunny сбил подростка-пешехода.