Актера из Новосибирска Кологривого уличили в романе с экс-супругой Прилучного

В соцсетях и СМИ активно муссируются слухи о новом романе новосибирского актера Никиты Кологривого. Новой пассией скандального артиста стала бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце.

Агата и Никита вместе снялись в картине «Я — медведь», после чего Кологривый стал часто появляться в соцсетях партнерши.

Поклонники актеров поговаривали, что из-за поглотившей его страсти Кологривый расстался с женой. Однако стремительно закрутившийся роман так же стремительно и закончился. Теперь звезда «Слова пацана» снова одинок и открыт новым отношениям.

Ранее Муцениеце в интервью изданию «Стархит» назвала Кологривого настоящим профессионалом и красавчиком. Касаемо слухов об их романе она заявила, что между ними исключительно дружеские отношения, а публичный флирт был ради фана.

Ранее Агата была замужем за за известным актером Павлом Прилучным, который долгое время проживал в Бердске и Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что учитель Никиты Кологривого заступился за него после конфликта с Александром Гордоном во время телешоу на Первом канале.