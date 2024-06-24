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Московский мажор устроил дебош в «Толмачево» из-за отсутствия билета на рейс

  • 24/06/2024, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Московский мажор устроил дебош в «Толмачево» из-за отсутствия билета на рейс
Буйного мужчину скрутили транспортные полицейские.

В новосибирском аэропорту «Толмачево» полицейские задержали пассажира, который матерился на сотрудников у стойки регистрации и вел себя неадекватно.

42-летнего мажора из Московской области сильно огорчило, что на рейс до столицы не осталось билетов. Возмущения несостоявшегося пассажира поддерживала его спутница.

— Прибывшие на место транспортные полицейские для пресечения противоправных действий гражданина применили средство ограничения подвижности, задержали нарушителя и доставили в дежурную часть, — говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.

Момент задержания попал на видео. На кадрах можно разглядеть матерящегося мажора, который продемонстрировал всем посетителям свое красное нижнее белье.

На данный момент нарушитель общественного порядка привлечен к административной ответственности по статье «Хулиганство».

Ранее редакция сообщала о том, что в самолёт, летевший в Новосибирск, могла ударить молния.

Источник фото и видео:Управление на транспорте МВД России по СФО

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Рубрики : Право&Порядок Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : оскорбление задержание аэропорт Толмачева


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