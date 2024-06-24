Сезон белых грибов начался в Новосибирской области

Грибники Новосибирской области вышли на тихую охоту и обнаружили первые белые грибы.
Как сообщила один из грибников в паблике «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО», ценный деликатес был найден в Первомайском лесу.
— Результат не ого-го, но для того, чтоб душа пела и плясала, и этого достаточно, — отметила сибирячка.
Женщина похвалилась, что нашла семь белых грибов. Другие участники обсуждения поздравили её с находкой и рассказали о своих удачах. В целом, белые грибы попадаются редко, поэтому большого урожая пока нет.
Ранее редакция сообщала о том, что первые подберезовики нашли около санатория под Новосибирском.
Источник фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024 / Автор —
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