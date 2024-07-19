Москвичку со свернувшейся кровью спасли новосибирские врачи

Новосибирские кардиохирурги и врачи-реабилитологи провели успешную операцию и поставили на ноги москвичку Надежду, которой долгое время не могли поставить верный диагноз.

История болезни и выздоровления Надежды уникальна, как и истории большинства людей, столкнувшихся с тромбоэмболией лёгочной артерии.

— У женщины редкое, до конца не проясненное генетическое нарушение, вызывающее повышенную свертываемость крови. Но многие годы она о нем не догадывалась, — отмечают в пресс-службе.

По мнению специалистов, первый случай тромбоэмболии у пациентки произошёл после родов 20 лет назад. Тогда у неё сильно опухла рука и появилась сильная одышка, однако её не стали обследовать более тщательно.

4 года назад она переболела COVID-19, однако вновь почувствовала те же симптомы. Благодаря счастливому стечению обстоятельств московские врачи обнаружили затемнение в её лёгких, а после проведения компьютерной томографии с контрастом она неожиданно услышала свой диагноз.

После нескольких госпитализаций состояние Надежды ухудшалось: она испытывала одышку, слабость, а в лёгких появлялись новые тромбы. Врачи долгое время не могли найти источник и причину заболевания.

Оказалось, что у Надежды редкое заболевание, при котором тромбообразование происходит в венах верхних конечностей. Несмотря на приём лекарств, тромбозы сосудов рук и лёгких повторялись.

Надежда попала в клинику имени академика Е. Н. Мешалкина, где ей провели успешную операцию. Восстановление было сложным: она долго пробыла в реанимации, была очень слаба и сильно похудела.

Однако благодаря помощи врачей и двухнедельной реабилитации Надежда набралась сил и теперь чувствует себя лучше.

— Реабилитацией пациентов с хронической тромбоэмболией легочной артерии в стране занимается очень мало клиник. Наша — одна из них, — рассказала заведующая отделением Оксана Щеколько.

Ранее редакция сообщала о том, что пациенту, который не мог глотать твердую пищу, помогли хирурги из Новосибирска.