Гастрономический туризм, как и туризм в целом — это основной драйвер экономики. Чтобы гастротуризм развивался и был эффективен в этой своей стимулирующей роли, нужно глубоко изучать культурный код каждого региона. Потому что гастрономия — часть культурного кода народности. Многие люди знают культурные коды своих регионов очень приблизительно, не подозревая, насколько локальная культура глубока и разнообразна. Например, Дагестан — настоящая энциклопедия гастротуризма: тут более 40 народов, и у каждого свои гастрономические специалитеты, свои аспекты бытовой культуры. Даже внутри республики не всем известны эти нюансы. Гастротуризм отлично расширяет эти познания, причем очень органично и ненавязчиво.

У сибирского гастротуризма очень правильный вектор развития — продвижение локальных, именно сибирских специалитетов. На фестивале этот тренд очень ярко виден, тем более что хорошо представлены самые интересные сибирские регионы. Например, много рестораторов из Алтая. Мы с ними плодотворно сотрудничаем, дружим, делимся опытом. Для Дагестана это первый опыт очного присутствия на фестивале. Теперь ждем сибиряков с ответным визитом. Нам тоже есть что показать. У нас основной тренд — целенаправленное обновление ассоциативного ряда. Мы меняем гастрообраз региона — от коньяка и вин к гастрономии во всем ее многообразии. К тому же население у нас в большинстве своем непьющее, и отождествление Дагестана с одним лишь коньяком им даже обидно. В республике гастрономических (неалькогольных) специалитетов очень много, и мы хотим их показать во всей красе. И, конечно же, не забываем про классический культурологический туризм — про туризм впечатлений. Каспий, Дербент, народные ремесла — все это органичный общий контекст для гастротематики, это дает комплексное и глубокое восприятие региона.

К слову, в Новосибирске я бы тоже посоветовала рестораторам сместить фокус внимания с винно-барной составляющей на многоплановую гастрономическую. У этого тематического компонента в городе очень большой потенциал. Да, энология — тоже очень интересная тема, тоже драйвер развития. Но всего должно быть в меру, без перекосов и избыточной концентрации. Все должно развиваться в балансе.

В развитии индустрии гостеприимства и туризма в целом для нас очень значима образовательная составляющая. Сейчас мы эмоционально созрели для «дальнего» въездного туризма, но под этот потенциальный поток пока не хватает кадров. Впрочем, это общероссийская отраслевая проблема, и наша общая задача — формирование кадрового резерва. Для каждого корпоративного союза, для каждой ассоциации это очень важно.

Каким бы мощным драйвером не являлся гастротуризм, он не может быть стимулятором для себя самого. Ему нужны факторы содействия. То есть развитие инфраструктуры в широком понимании: дорожной, транспортной, отельной. Такое развитие должно быть постоянным процессом. А для этой непрерывности и динамики нужен диалог с исполнительной властью.

Фото из личного архива спикера