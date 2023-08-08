Закон об образовании вернул серебряные медали и уборку класса для школьников

Чиновники внесли изменения в закон об образовании. Они касаются обязательного участия учеников в общественно полезном труде без согласия родителей. А также выпускникам снова начнут вручать серебряные медали после окончания школы. Документ также устанавливает новое название предмета ОБЖ.

— Под обязанностью учеников участвовать в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, оформление школьной площадки или класса к мероприятию, создание театральных костюмов, помощь в музее или библиотеке. Учащиеся должны будут вести трудовую деятельность с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей. Предполагается, что это будет способствовать развитию у детей чувства причастности к единому делу, выработке активной жизненной позиции, — информирует родителей Министерство образования Новосибирской области.

Но самое долгожданное изменение — серебряные медали «За особые успехи в обучении» II степени. Их смогут получить ученики, в аттестатах которых всего две четверки, а остальные пятерки.

Все это появится в российских школах уже с 1 сентября текущего года.

Чиновники также изменили название предмета ОБЖ. Теперь он будет называться иначе — «Основы безопасности и защита Родины». Правда, это название в расписании появится только в следующем учебном году.