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Муниципальную аптечную сеть не ликвидируют в Новосибирске

  • 17/05/2024, 12:15
Автор: Юлия Данилова
Муниципальную аптечную сеть не ликвидируют в Новосибирске
На сессии депутаты горсовета должны принять решение в какой форме она будет работать, заявила прокуратура.

Одну из крупнейших в Новосибирске муниципальную аптечную сеть не будут ликвидировать.

— Мы изучили нормативные документы предприятий, которые подлежат ликвидации. Муниципальная сеть из этого списка исключена. На следующей сессии городские депутаты примут законное, обоснованное решение, — отметил на пресс-конференции прокурор Новосибирска Роман Сивак.

Он подчеркнул, что при преобразовании формы собственности муниципального предприятия 100% акций должны принадлежать муниципалитету.

Напомним, в марте стало известно, что мэрия Новосибирска планирует приватизировать МУП «Спецавтохозяйство», МП «Новосибирская аптечная сеть», МКП «Новосибгортранс», МУП «Сибирское гостеприимство» и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №5».

Два муниципальных предприятия Новосибирска исключили из приватизации

Два муниципальных предприятия Новосибирска исключили из приватизации

На апрельской сессии горсовета депутаты исключили из этого списка МП «Новосибирская аптечная сеть» и МУП «Сибирское гостеприимство».

Представители департамента соцзащиты предупредили депутатов, что исключение из списка приватизации «Новосибирской аптечной сети» (НАС) автоматически является рекомендацией на ее ликвидацию, а это около 500 сотрудников и товарные запасы на 200 млн рублей. При ликвидации НАС все затраты лягут на бюджет города. Только на погашение выплат по зарплате придется направить около 168 млн рублей.

За исключение МП «Новосибирская аптечная сеть» и МУП «Сибирское гостеприимство» из плана приватизации проголосовали 29 депутатов. На сессии также отмечалось, что сейчас депутатам придется оперативно решать, в каком формате аптечная сеть и «Сибирское гостеприимство» смогут остаться на рынке.

По данным открытых источников, выручка МУП «Новосибирская аптечная сеть» по итогам 2023 года составила 1,3 млрд рублей, сократившись по сравнению с 2022 годом на 27%. С 2020 года выручка сети упала почти на 1 млрд рублей. Чистый убыток НАС по итогам 2023 года составил 32,7 млн. С другой стороны, компании за год удалось его сократить на 60%! Для сравнения: выручка предприятия в 2015 году составляла 2,9 млрд рублей, самая высокая чистая прибыль была зафиксирована в 2010-м — 86,7 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что акционирование муниципальных предприятий Новосибирска обрастает скандалами.

Фото: Freepik, автор — aleksandarlittlewolf.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : приватизация муниципальные предприятия


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