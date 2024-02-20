Ужесточить контроль за питбайками предложил новосибирский депутат

Депутат Госдумы Новосибирской области от «Справедливой России – За Правду» Александр Аксененко обратился в премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести анализ дорожно-транспортных происшествий с участием питбайков и других внедорожных мотоциклов, которые не требуют ПТС (эндуро, кроссовые мотоциклы и прочие). Он также предложил изучить статистику по привлечению к ответственности лиц, управляющих такими транспортными средствами, и разработать комплекс мер для урегулирования правового статуса и ответственности владельцев «спортивного инвентаря».
— Питбайк — ещё не мотоцикл, но уже и не велосипед. На него не нужен ПТС, СТС, так как это спортинвентарь. Его эксплуатация разрешения в специально отведенных местах (например, в эндуропарках), — комментирует Аксененко.
На самом деле, судя по жалобам, поступающим из Новосибирска, люди на питбайках разъезжают по пешеходным переходам, по Ботсаду. При этом в ДТП страдают прохожие, в том числе дети.
— За нарушение правил эксплуатации владельцам грозит штраф и отправка «спортинвентаря» на штрафстоянку. Но сомневаюсь, что ограниченный ресурс ГИБДД позволяет им гоняться за спортинвентарем в пешеходных зонах, да и на дорогах тоже, —комментирует Аксененко.
— К примеру, в моей спортивной секции я все делаю за счет личных средств. И дети при деле, и очень хотели бы заниматься, но мы не имеем возможности их принять, — пишет Карачинцев. — Надеюсь, что разглядите в этом смысл.
Еще одни подписчик Александр Т. добавляет, что на сегодня почти везде работа с техническими видами спорта сведена к нулю.
—Зато на бумаге в отчетах все хорошо, почти везде это почти 100% личная инициатива тренеров и педагогов. Но за счет тех средств, которые у нас есть, сегодня ничего не решить, — подчеркивает Александр.
Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске полицейские поймали серийного угонщика мотоциклов в Новосибирске.
Фото со страницы Александра Аксененко ВКонтакте
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