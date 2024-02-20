Ужесточить контроль за питбайками предложил новосибирский депутат

Депутат Госдумы Новосибирской области от «Справедливой России – За Правду» Александр Аксененко обратился в премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести анализ дорожно-транспортных происшествий с участием питбайков и других внедорожных мотоциклов, которые не требуют ПТС (эндуро, кроссовые мотоциклы и прочие). Он также предложил изучить статистику по привлечению к ответственности лиц, управляющих такими транспортными средствами, и разработать комплекс мер для урегулирования правового статуса и ответственности владельцев «спортивного инвентаря».

— Питбайк — ещё не мотоцикл, но уже и не велосипед. На него не нужен ПТС, СТС, так как это спортинвентарь. Его эксплуатация разрешения в специально отведенных местах (например, в эндуропарках), — комментирует Аксененко.

Александр Аксёненко признался, что к нему и другим депутатам «СРЗП» поступает много жалоб на действия водителей питбайков. Депутат подчеркивает, что особенно он полюбился подросткам.

На самом деле, судя по жалобам, поступающим из Новосибирска, люди на питбайках разъезжают по пешеходным переходам, по Ботсаду. При этом в ДТП страдают прохожие, в том числе дети.

— За нарушение правил эксплуатации владельцам грозит штраф и отправка «спортинвентаря» на штрафстоянку. Но сомневаюсь, что ограниченный ресурс ГИБДД позволяет им гоняться за спортинвентарем в пешеходных зонах, да и на дорогах тоже, —комментирует Аксененко.

— К примеру, в моей спортивной секции я все делаю за счет личных средств. И дети при деле, и очень хотели бы заниматься, но мы не имеем возможности их принять, — пишет Карачинцев. — Надеюсь, что разглядите в этом смысл.

Основатель АНО СТК «Спидвей-Триумф Новосибирск», Сергей Карачинцев считает, что решением этой проблемы могло бы стать создание хотя бы минимальных условий для работы с детьми.

Еще одни подписчик Александр Т. добавляет, что на сегодня почти везде работа с техническими видами спорта сведена к нулю.

—Зато на бумаге в отчетах все хорошо, почти везде это почти 100% личная инициатива тренеров и педагогов. Но за счет тех средств, которые у нас есть, сегодня ничего не решить, — подчеркивает Александр.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске полицейские поймали серийного угонщика мотоциклов в Новосибирске.