Мотоциклист влетел в трамвай №16 в Новосибирске

В Новосибирске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. На улице Волховской мотоциклист столкнулся с трамваем №16.
На время участок дороги был перекрыт.
― Пострадавших в ДТП нет, оно оформлено с материальным ущербом, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В комментариях новосибирцы обеспокоены тем, что некоторые жители города на мотоциклах не соблюдают правила дорожного движения.
Стоит напомнить, что с начала года в Новосибирской области произошло 932 ДТП. 73 из них — с участием мотоциклов. В этих авариях травмы получили 81 человек, а шесть мотоциклистов погибли.
Ранее редакция сообщала о том, что автогонщик на BMW устроил коллапс на Красном проспекте Новосибирска.
Источник фото: АСТ-54
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