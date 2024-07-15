Мотоциклист влетел в трамвай №16 в Новосибирске

В Новосибирске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. На улице Волховской мотоциклист столкнулся с трамваем №16.

На время участок дороги был перекрыт.

― Пострадавших в ДТП нет, оно оформлено с материальным ущербом, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В комментариях новосибирцы обеспокоены тем, что некоторые жители города на мотоциклах не соблюдают правила дорожного движения.

Стоит напомнить, что с начала года в Новосибирской области произошло 932 ДТП. 73 из них — с участием мотоциклов. В этих авариях травмы получили 81 человек, а шесть мотоциклистов погибли.

Ранее редакция сообщала о том, что автогонщик на BMW устроил коллапс на Красном проспекте Новосибирска.