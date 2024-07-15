Мигрантов, собиравших деньги на оружие для террористов, задержали в Сибири

В Сибири задержали двух выходцев из Средней Азии, обвиняемых в пособничестве террористам. Один из них проживал в Новосибирске, другой — в Омске.

По имеющимся у оперативников УФСБ сведениям, мигранты вступили в сговор и установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*. После этого иностранные специалисты организовали сбор денег на покупку оружия для боевиков. Они так же вербовали в террористическую ячейку соотечественников, проживающих на территории регионов Сибири.

— Кроме того, задержанные изучали способы изготовления СВУ, прошли обучение минно-взрывному делу посредством скачанной на мобильные устройства из сети Интернет специализированной литературы террористической направленности. В дальнейшем фигуранты вынашивали намерения по выезду из России для вступления в ряды исламских террористов, — рассказали в УФСБ по Омской области.

За финансирование участников терорганизации, а также вербовочную деятельность в отношении иностранцев возбуждено уголовное дело.

Одного из фигурантов суд отправил в СИЗО. Его 27-летний подельник из Новосибирска пока находится в статусе задержанного. Известно, что он регулярно перечислял небольшие суммы со своей зарплаты на счета международных террористов.

Сотрудники органов безопасности напоминают, что при любых ставших известными фактах экстремистской, террористической деятельности, попытках вербовки, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы или ФСБ.

Ранее редакция сообщала о том, что на стройках и в заведениях общепита в Новосибирске ФСБ обезвредила спонсоров террористов.

*КТД, запрещена в РФ.