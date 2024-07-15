На 76% увеличит реализацию золы-уноса Новосибирская ТЭЦ-5 к 2027 году

Новосибирская ТЭЦ-5 планирует к 2027 году увеличить объемы продаж золы-уноса (мелкодисперсного продукта сгорания угля) до 130 тысяч тонн в год (на 76%). Сейчас СГК выбирает подрядчика, который построит систему отбора и отгрузки сухой золы-уноса от электрофильтров всех шести котлов ТЭЦ-5 в Новосибирске: силоса и узла фасовки.

Как рассказал директор Новосибирской ТЭЦ-5 Олег Зыков, очистное оборудование улавливает почти 99% сухой золы-уноса станции, при этом около половины золошлаков ТЭЦ-5 отправляет не на золоотвал, а производителям строительных материалов на переработку.

— В 2023 году мы отгрузили производителям строительных материалов 74 тысячи тонн золы-уноса, а в этом году планируем довести объем продаж до 85 тысяч тонн. К 2027 году реализуем инвестиционный проект строительства силоса для хранения золы-уноса — это позволит ускорить отгрузку и логистику, а значит, еще дополнительно увеличить объемы продаж золы-уноса, —отметил он.

Олег Зыков добавил, что реализация золы-уноса, которая заменит в производстве природные материалы, может увеличиться на 3/4 к показателям 2023 года — до 130 тысяч тонн. На сегодняшний день покупателями продукции являются производители сухих строительных смесей, цементов, гидроизоляционных материалов и другие предприятия стройиндустрии.

Проект модернизации системы отбора и отгрузки золы-уноса от котлов ТЭЦ-5 подготовили инженеры Сибирского инженерно-аналитического центра. Как уточнили в управлении по реализации золошлаковых материалов СГК, он предполагает установку системы пневмотранспорта и насосов, а также монтаж силоса объемом 1000 кубических метров и узла фасовки биг-бэгов. При этом, отгрузка, по проекту, будет вынесена из цеха на уличную площадку, что обеспечит проезд всех цементовозов без ограничений.

Емкость силоса позволит накапливать демпферный объем около 1 200 тонн золы-уноса, что соответствует примерно 40 цистернам цеметовозов. Это обеспечит покрытие максимального спроса — прежде всего, в летний строительный период.

Завершение строительных работ запланировано на конец 2026 года. Вложения составят 276 млн рублей.

Стоит отметить, что аналогичные проекты СГК реализует и на других станциях в регионах Сибири. В частности, в настоящий момент завершается строительство системы отбора и отгрузки золы-уноса с котлов №15 и №16 на Кемеровской ГРЭС. Проводится отбор предложений потенциальных подрядчиков по проекту на Красноярской ТЭЦ-1, которая строит систему отбора и отгрузка сухой золы-уноса, организует узел автомобильной отгрузки золы-уноса из силосов.

Новосибирская ТЭЦ-5 является лидером по объемам реализации золы-уноса среди сибирских станций СГК — ее доля в общем объеме продаж составляет 58%. По итогам первого полугодия 2024 года ТЭЦ-5 отгрузила 42,4 тыс. тонн — с приростом 26% к результату 6 месяцев 2023 года. Это около половины всей образованной золы на станции.

По итогам 2023 года по СФО компания реализовала 139 тыс. тонн золы-уноса с годовым приростом 13%, а по Уралу, на Рефтинской ГРЭС, — 483 тыс. тонн, на 4% больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала, что зола-уноса ТЭЦ впервые используется для стабилизации почвы при строительстве в Новосибирске. Материал улучшает способность грунта выдерживать вес.