Может ли переезд повлиять на размер пенсии

Член Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о влиянии переезда на размер пенсии.

Так, если речь идет о «северных» пенсиях, в соответствии с российским законодательством, тем гражданам, кто проживал и трудился в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям, полагается надбавка к пенсии: 50 и 30% соответственно.

При этом специалист отметил, что для того, чтобы ее получать, должен быть накопить определенный стаж. Это 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к нему, при общем страховом стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Таким образом, если переезд состоится раньше, чем будет накоплен этот стаж, гражданин теряет свое право на пожизненно гарантированное повышение фиксированной выплаты к пенсии

Кроме того, выплаты могут снизиться, если гражданин переедет в регион с федеральной соцдоплатой к пенсии, добавил профессор.

— В России неработающие пенсионеры получают доплату в том случае, если их пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. Но в разных регионах страны этот прожиточный минимум установлен на разном уровне — сообщил он.

Получается, если на новом месте жительства прожиточный минимум меньше, чем на предыдущем, то и размер соцдоплаты тоже снижается.

По словам Вадима Виноградова, помимо переезда, повлиять на размер пенсии может и ошибка в расчетах.

— Если специалисты Социального фонда России в какой-то момент обнаружат, что назначение пенсии произошло неверно, то размер выплат будет пересчитан. Это правило работает как в сторону увеличения, так и уменьшения пенсий, — заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году.

Фото: freepik.com — pch.vector