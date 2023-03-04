Кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году

По причине того, что пенсионный возраст увеличивается постепенно, в этом году по графику выйти на пенсию на общих основаниях не получится. Однако досрочно это сделать возможно при наличии соответствующих оснований. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Юрист уточнил, что льготных категорий несколько. В частности, к ним относятся те, кто работал в особых условиях (под землей, в горячих цехах, с вредными факторами). Мужчины таких профессий могут уйти на пенсию в 50 лет, если стаж такой работы у них составлял десять лет, женщины — в 45, если стаж был 7,5 лет. Общий стаж при этом должен быть не менее 20 лет для мужчин и 15 лет — для женщин.

Еще одна категория — это те, кто работал в тяжелых условиях. Это участники экспедиций, а также те, чья деятельность была связана с лесозаготовками, лесосплавом, погрузкой в портах, обеспечением безопасности на транспорте, уточнил эксперт.

По словам Вадима Виноградова, стаж такой работы должен быть не менее 12,5 лет для мужчин и десять лет для женщин. Есть и ряд других профессий, подпадающих под особые условия.

— Досрочно выйти на пенсию могут сотрудники гражданской авиации, водители наземного транспорта на городских линиях, работники исправительных учреждений, спасатели и пожарники. Такое право есть и у женщин-сотрудниц текстильных предприятий, работавших трактористами или машинистами, — добавил юрист.

В ряде случаев пенсия раньше срока полагается в связи с соцстатусом.

— К этим категориям относятся многодетные матери, которые вырастили не менее трех детей, имеющие 15 лет стажа и установленное нормативами количество пенсионных баллов. Если детей трое, то можно уйти на отдых в 57 лет, если четверо — то в 56 лет, при большем количестве детей — в 50 лет, — сообщил Виноградов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что льгота касается инвалидов и родителей детей-инвалидов, а также тех, кто работал в районах Крайнего Севера и приравненных к нему условиях.

— Военным полагается пенсия по выслуге лет. Чтобы оформить досрочную пенсию, надо подать заявление в Социальный фонд России и приложить документы, подтверждающие это право, — заключил собеседник издания.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме хотят увеличить страховое покрытие пенсионных накоплений россиян.

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