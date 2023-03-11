Правительство РФ субсидирует снижение стоимости туров по внутрироссийским маршрутам

В 2023–2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам будет направлено полмиллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Речь идёт о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. В 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году.

Правительство реализует данную программу с 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы – до 2024 года включительно.

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