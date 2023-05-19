МРОТ будут повышать опережающими темпами

О том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России, передает ТАСС.

По ее словам, решение поддержано и президентом, и председателем правительства.

Голикова отметила, что при увеличении фонда оплаты труда крайне необходимо обеспечивать дифференциацию, дабы избежать серьезного нивелирования уровней квалификаций и зарплаты сотрудников бюджетной сферы. Она привела данные за прошлый год, согласно которым девять российских регионов не достигли показателей по снижению бедности, в четырех регионах уровень бедности вырос.

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