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Сбер и Новосибирская область проводят дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

  • 19/05/2023, 17:50
В Новосибирске проходит двухдневная дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта, которую организовал Сбер совместно с правительством Новосибирской области.

СберФормат мероприятия предусматривает работу участников в командах, каждая из которых рассматривает сферы применения цифровых технологий и разрабатывает решения по внедрению искусственного интеллекта в разные сферы экономики региона. Так, участники рассматривают примеры использования современных технологий в области цифровизации госуправления, здравоохранении, образовании, ЖКХ, экологии.

Владимир Авербах, старший управляющий директор – начальник Управления национального развития искуственного интеллекта Сбербанка:

«Для успешного использования технологий искусственного интеллекта на региональном уровне необходимо поэтапно внедрять их в деятельность госорганов и в различные отрасли. Со времением будут появляться новые специальности и профессии, и в связи с этим процессы развития искусственного интеллекта и машинного обучения должны сопровождать и соответствующая переподготовка региональных кадров».

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Мы не могли оставаться в стороне от тренда по развитию и внедрению искусственного интеллекта. У нас есть опыт его использования – в частности, уже хорошо знакомый новосибирцам робот Николай. Второй пример – видеоаналитика АПК «Безопасный город» с практически мгновенным определением возможного нарушителя или преступника на улицах Новосибирска. Но наши амбиции намного выше, и хотелось бы найти ещё точки приложения новых технологий, где мы могли бы повысить эффективность и комфорт оказываемых гражданам услуг. Безусловный лидер по развитию и применению ИИ в нашей стране – это Сбер. Это наш давний, надёжный партнёр, вместе мы организовали это мероприятие, которое поможет определить, где мы могли бы применять технологии завтрашнего дня».

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Совместно с Правительством Новосибирской области Сбер уже реализовал ряд инициатив в области ИИ, например, в сфере здравоохранения, образования. Сегодня решения на базе искусственного интеллекта – это наш полноценный рабочий инструмент, и мы с удовольствием готовы делиться своими компетенциями и экспертизой в технологической сфере. Уверен, что совместная продуктивная работа на дизайн-сессии принесет ощутимую пользу экономике региона».

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Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровые технологии Сбер банки


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