С 3 июня улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной

В Новосибирске улицу Ленина на участке от площади Ленина до улицы Советской планируют перекрыть для проезда автомобилей. Проект постановления об ограничениях размещен на сайте мэрии Новосибирска. Причина — подготовка к празднованию Дня города.

Исключение введено для автомобилей, задействованных в транспортном обеспечении общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города, транспортных средств медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам.

Напомним, в прошлом году улицу Ленина перекрывали на три месяца в связи с новогодними праздниками. Позже прокуратура установила, что блокировка движения транспорта была произведена с нарушениями. 130-летие Новосибирска в этом году будет отмечаться 25 июня.

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