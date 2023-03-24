МРОТ с 1 января 2024 года увеличится на 18,5%

Власти выразили намерение продолжать работать над повышением благосостояния российских граждан, в том числе посредством увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в начале следующего года вырастет еще на 18,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме, передает ТАСС.

— Задача на текущий год — повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года — на 18,5%, цитирует издание премьер-министра.

Особое внимание правительство будет уделять работникам бюджетной сферы.

— Наши педагоги и преподаватели вузов, врачи и другой медицинский персонал, сотрудники социальной и культурной сфер, науки должны получать достойную плату за свой непростой труд, — подчеркнул Михаил Мишустин. — Для чего помогаем регионам приводить их зарплаты в соответствие с майским указом президента.

Ранее редакция сообщала о том, насколько увеличение МРОТ повлияет на зарплаты новосибирцев.

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