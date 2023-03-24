Затулинка расцветает: квартиры в перспективном микрорайоне — от 3 млн рублей

Здесь возводится современное, комфортное жилье, открываются уникальные общественные пространства, к примеру Затулинский дисперсный парк, вводятся новые объекты социальной инфраструктуры, развернуты работы по ремонту и реконструкции дорог, строительству детских и спортивных площадок.

Один из примеров комфортного современного жилья в этом микрорайоне — квартал «Расцветай на Зорге» от известного новосибирского девелопера. Первый дом «Расцветай на Зорге» сдается уже в 2023 году.

Камерная внутриквартальная атмосфера и развитая социальная и транспортная инфраструктура самого большого жилмассива делает «Расцветай на Зорге» комфортным для молодых людей и семей с детьми.

В двух минутах ходьбы — остановка общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», три среднеобразовательные школы, пять детских садов и семь супермаркетов. В 15 минутах на автомобиле — выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска — Бугринский мост, соединяющий Кировский, Первомайский и Октябрьский районы. В 20 минутах езды от «Расцветай на Зорге» — станция метро «Площадь Маркса» — центр новосибирского левобережья. Жителям «Расцветай на Зорге» летний отдых за городом не придется планировать заранее: всего 30 минут по Советскому шоссе на машине — и вы в одном из живописных мест Новосибирской области — на берегу Обского водохранилища. Побережье Обского моря — это оборудованные пляжи, современные базы отдыха и места для активного времяпрепровождения.

В 10 минутах ходьбы находится одна из достопримечательностей Кировского района — Затулинский дисперсный парк. Эта локация по красоте и благоустройству не уступает Михайловской набережной. Дисперсный парк — комплекс небольших парков, скверов, культурных и спортивных объектов, расположенных внутри жилых кварталов. Они связаны между собой пешеходными дорожками вдоль улиц. В парке установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым прогулки здесь будут комфортны и безопасны.

Преимущество нового квартала — уютное пространство с безопасными дворами, спортивными площадками и детскими зонами.

В «Расцветай на Зорге» представлена широкая ассортиментная линейка студий, одно- и двухкомнатных квартир с рациональными планировками, без лишних квадратных метров, жилье можно зонировать по своему вкусу.

Офис продаж квартир квартала «Расцветай на Зорге»:

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1

2 этаж, офис №205

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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