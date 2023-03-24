В Новосибирске выросло количество миллионеров и миллиардеров

― В Новосибирской области растет количество миллионеров. За год количество граждан с доходом от 1 млн рублей выросло с 35 до 44 тыс человек, то есть на 24%, ― сообщила на пресс-конференции начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

Свыше 1 млрд рублей по декларациям 3-НДФЛ в регионе за 2022 год получили 27 человек, в 2021 году ―21. Доход от 100 млн до 1 млрд рублей задекларировали 190 человек, годом ранее ― 162, от 10 млн до 100 млн рублей ―1457, годом ранее ― 1244 человека.

При этом она отметила, что количество миллионеров также исчисляется по справке 2-НДФЛ, которая подается налоговым агентом (работодателем). По этой статистике доход свыше 1 млрд рублей за 2022 год получили еще 28 человек, от 100 млн до 1 млрд ― 91, от 100 до 100 млн ― 1162 человека.

― В основном речь идет о доходах от продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале, то есть бизнеса, ― пояснила Ирина Демиденко. ― Чаще всего также доходы декларировали предприниматели, которые занимаются розничной торговлей продуктами, а также оптовики. По месту проживания налогоплательщиков ― это центральный район Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что по итогам 2021 года новосибирец задекларировал годовой доход 4,7 млрд рублей.