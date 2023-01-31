МТС будет брать комиссию за пополнение счета из других банков

С 1 февраля МТС вводит для абонентов комиссию за пополнение баланса с помощью сторонних сервисов, сообщается на сайте компании.

Такое решение объясняется «возникновением дополнительных расходов» при пополнении баланса из других банков.

При этом уточняется, что при пополнении счета с банковских карт в приложении «Мой МТС», на сайте mts.ru, а также в некоторых партнёрских сервисах оператор удержит 1%.

Если оплата будет через СБП в приложении «Мой МТС» и на сайте mts.ru, то комиссия составит 0,4%.

Воспользоваться услугой без уплаты комиссии смогут клиенты МТС Банка, посетители салонов связи, а также те, у кого подключен автоплатеж.

Ранее редакция сообщала, что крупнейшие российские сотовые операторы планируют увеличить тарифы в 2023 году.

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