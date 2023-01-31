Уголовное дело о хищении по нацпроекту «Жилье и городская среда» завели в Новосибирской области

Прокуратура Венгеровского района Новосибирской области выявила хищение бюджетных средств при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», по результатам проверки возбуждено уголовное дело, сообщает надзорное ведомство региона.

Установлено, что в 2020 году администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района и ООО «Стройдорсервис» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественного центра в селе Заречье на сумму более 6,4 млн рублей.

Средства были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». При этом подрядчик в ходе исполнения контракта в 2021 году, по данным прокуратуры, заменил предусмотренные проектом 94 сибирские ели высотой 3 м на саженцы сосны высотой не более 1 м.

— После чего в октябре 2021 года руководителем организации-подрядчика в администрацию сельсовета представлены акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о поставке материалов якобы надлежащего качества, — отметили в прокуратуре.

В результате, по данным ведомства, на расчетный счет подрядчика была перечислена вся предусмотренная контрактом сумма, «при этом свыше 600 тыс. руб. выплачены необоснованно за фактически невыполненные работы».

На основании материалов проверки в отношении руководителя организации-подрядчика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

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