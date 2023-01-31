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Уголовное дело о хищении по нацпроекту «Жилье и городская среда» завели в Новосибирской области

  • 31/01/2023, 09:35
хищение по нацпроекту
Цена контракта составила более 6,4 млн рублей, но 600 тыс. из их были выплачены сверх необходимого.

Прокуратура Венгеровского района Новосибирской области выявила хищение бюджетных средств при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», по результатам проверки возбуждено уголовное дело, сообщает надзорное ведомство региона.

Установлено, что в 2020 году администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района и ООО «Стройдорсервис» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественного центра в селе Заречье на сумму более 6,4 млн рублей.

Средства были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». При этом подрядчик в ходе исполнения контракта в 2021 году, по данным прокуратуры, заменил предусмотренные проектом 94 сибирские ели высотой 3 м на саженцы сосны высотой не более 1 м.

— После чего в октябре 2021 года руководителем организации-подрядчика в администрацию сельсовета представлены акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о поставке материалов якобы надлежащего качества, — отметили в прокуратуре.

В результате, по данным ведомства, на расчетный счет подрядчика была перечислена вся предусмотренная контрактом сумма, «при этом свыше 600 тыс. руб. выплачены необоснованно за фактически невыполненные работы».

На основании материалов проверки в отношении руководителя организации-подрядчика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Томске раскрыт картель на рынке перевозки мусора.

Фото с сайта прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : хищение по нацпроекту уголовное дело благоустройство


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