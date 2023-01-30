В «Смарт Сити» предлагают построить канатную дорогу

Проектный офис «Смарт Сити» провел общественный семинар для обсуждения подходов и вариантов решения транспортной системы вокруг Академгородка, «Смарт Сити», Нижней Ельцовки и Кольцово.

— На наш взгляд, нужно кардинально менять парадигму организации транспортного каркаса «Смарт Сити». В частности, уже неоднократно обсуждался вопрос связи этой территории с Толмачево. Мы предлагаем сделать в «Смарт Сити» площадку для малой авиации, санитарных вертолетов и, самое главное, для аэротакси, https://infopro54.ru/news/v-2025-godu-v-rossii-nachnut-letat-bespilotnye-aerotaksi/ за которыми, на наш взгляд, будущее, — пояснила Травина. — Что касается общественного транспорта, то наиболее эффективен вариант канатного или струнного транспорта. Это позволит подняться над засыпанными снегом улицами, решит проблему загрязнения окружающей среды выхлопами, так как двигаться транспорт будет за счет электричества. Кроме того, чтобы его проложить, нужно установить столбы — нет необходимости сносить деревья, прокладывать широкие трассы, нарушать экосистему территории.

Как отметила один из разработчиков проекта, директор ООО «Софтлаб-НСК» Ирина Травина, инициативная группа настаивает об использовании в разработке транспортного каркаса «Смарт Сити» инновационного подхода.

— Канатной дорогой «Смарт Сити» можно связать с Академгородком, Нижней Ельцовкой, Кольцово. По нашему проекту все остановки «Смарт Сити» можно объединить в тепловом контуре, чтобы человек по минимуму проводил время на морозе и передвигался в комфортной обстановке, — говорит Ирина Травина. — Для нашего климата это очень важно. Снегопад непредсказуем. А значит, при нынешней парадигме транспортного развития города коллапса избежать не получится. Даже огромное количество техники не успевает убрать дороги в моменте — наш город слишком разветвленный. Эта проблема усугубляется из года в год — что нужно менять подход к транспортной инфраструктуре. Канатный общественный транспорт может стать системным выходом для решения транспортной проблемы снежных регионов страны.

Эксперт не исключила, что канатный транспорт — это будущее Новосибирска, и сейчас есть возможность масштабно протестировать его на локальной территории.

По словам собеседницы редакции, предложение о развитии канатного транспорта планируется обсудить на отдельном заседании проектного офиса. Сейчас интерес к проекту уже проявили частные инвесторы как из Новосибирска, так и из других регионов России, а также ВЭБ.РФ.

— Недавно на пресс-конференции представители правительства Новосибирской области сообщили о том, что работа над реализацией проекта «Смарт Сити» начинается.

В первой очереди это будут 160 га из 900 запланированных. На наш взгляд, нужно сразу закладывать в проектную документацию канатный транспорт так как у масштабного проекта развития экологичного вида общественного транспорта больше шансов привлечь федеральное финансирование и у него более понятны сроки окупаемости, что заинтересует частных инвесторов, — комментирует Травина.

Помимо этого, на проектном офисе обсуждался вопрос ускорения разработки продолжения Восточного обхода в южной части и особенно места его выхода на Бердское шоссе. Общественность Советского района крайне негативно относится к тому, что транзит может пройти через Академгородок, и протестует против этого маршрута уже много лет. Также обсуждался проект дороги с Кутателадзе на Кольцовскую трассу. Экологи настаивают на том, что нужно делать эстакаду над рекой Ельцовкой, чтобы не нарушить природный баланс на территории. Пока идет речь о насыпи, так как перепад высот в районе реки составляет около 80 метров.

— Сейчас очень злободневной темой для нас, как разработчиков «Смарт Сити», является авторский надзор за проектом. Началась подготовка документации комплексного развития территории, определяется областной оператор, но мы понимаем, что с девелоперами нужно общаться в постоянном режиме, чтобы они что-нибудь не оптимизировали. Иначе на выходе мы получим совсем не то, что задумано. Так что сейчас пробиваем вопрос, как нам сохранить контроль за проектом, — резюмировала Ирина Травина.

Проект «Смарт Сити» является частью глобальной программы «Академгородок 2.0». Это будет район с жильем, социальной частью и с инновационным научно-технологическим производством. Под строительство первой очереди мэрия Новосибирска забронировала земельные участки в районе улицы Тимакова. Остальная часть проекта расположена на землях Барышевского сельсовета. Ранее Решетников сообщал, что предполагаемыми функциональными элементами территории «Смарт Сити» будут являться региональное ИНТЦ (инновационный научно-технологический центр по 216-ФЗ); внедренческая зона, включающая научно-производственную, инжиниринговую инфраструктуру инновационных компаний, в том числе индустриальный парк и технопарк; служебный кампус; IT-городок и другие зоны.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону.

Иллюстрация транспортной схемы предоставлена Ириной Травиной, базовое фото