МТС и НГУЭУ научат студентов работать с Big Data и IoT

Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня директор новосибирского филиала МТС в Александр Соловенчук и ректор НГУЭУ Павел Новгородов.

Сотрудничество МТС и НГУЭУ предполагает целый ряд совместных инициатив. Среди них внедрение высокотехнологичной инновационных решений, проведение совместных научных исследований, мастер-классов и семинаров, общение с экспертами компании и поддержка бизнес-лабораторий, посвященных цифровизации экономики. МТС предоставит возможность студентам университета познакомиться с актуальным оборудованием и механизмами работы технических служб.

МТС организует стажировки без отрыва от учебного процесса в рамках специальных учебных программ, поможет определиться со специализацией и адаптироваться к реальным условиям работы в ИТ-сфере. Таким образом, студенты и аспиранты НГУЭУ получат необходимые компетенции для работы на востребованных позициях в одной из ведущих компаний страны, примут прямое участие в разработке инновационных проектов, развитии высоких технологий и внедрении их в реальный сектор экономики. Подписание соглашения позволит создавать социальные лифты и выстраивать карьерные траектории для выпускников, их гарантированного трудоустройства.